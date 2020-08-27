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REGNUM
REGNUM

В России создали прибор для выявления COVID-19 в воздухе

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России запатентовали технологию оперативного анализа воздуха, позволяющую выявлять биопатогены, в том числе коронавирус.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе

В рамках технологического партнерства между Ростехом и Минздравом России "Швабе" выступает в качестве интеграционного центра по постановке на промышленное производство разработок для обеспечения биологической безопасности, выполненных ведущими научными организациями, и опытных образцов изделий, созданных с привлечением организаций малого и среднего бизнеса.
РИА Новости20:43
Подробнее о событии
РБК

В России разработали прибор для выявления вирусов в воздухе

РБК22:14
URA.Ru

Коронавирус: последние новости 27 августа. Путин планирует открыть границы, США не признали российскую вакцину и ввели санкции против разработчиков

URA.Ru23:00
RT на русском

В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

RT на русском21:10
Царьград

Автоматически и за полчаса: Русские учёные собрали прибор для определения COVID-19 в воздухе

Царьград21:27
Взгляд.ру

Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России

Взгляд.ру20:55
РЕН ТВ

В России создан детектор COVID-19

РЕН ТВ20:43
РИА Новости

В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе

РИА Новости20:43

Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
0:59
Ридус17:32
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Прокуратура РФ изучит сокращение госдоли в Башкирской содовой компании

Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов сообщил о том, что ведомство приступило к изучению вопроса о законности произошедшего сокращения государственной доли в Башкирской содовой компании.
Народные новостивчера в 12:27

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Бывшего вице-премьера Республики Алтай задержали по подозрению в превышении полномочий

Правоохранительные органы в Республике Алтай задержали бывшего первого заместителя председателя республиканского правительства Роберта Пальталлера, который добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года.
ТАСС01:12

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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За сутки 70 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае у 70 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 119 пациентов, зарегистрированы 4 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:10
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русскомвчера в 21:31
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Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека

По результатам многих исследований, из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов примерно у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость, сухость в глазах, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
ПРАЙМ20:04
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Синод РПЦ сменил главу православной церкви в Белоруссии

"Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности и выразил ему благодарность за понесенные труды", - отметил он.
РЕН ТВ25 августа в 10:09
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