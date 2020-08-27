В России создали прибор для выявления COVID-19 в воздухе
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России запатентовали технологию оперативного анализа воздуха, позволяющую выявлять биопатогены, в том числе коронавирус.В источнике
С чего всё началось
В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе
В рамках технологического партнерства между Ростехом и Минздравом России "Швабе" выступает в качестве интеграционного центра по постановке на промышленное производство разработок для обеспечения биологической безопасности, выполненных ведущими научными организациями, и опытных образцов изделий, созданных с привлечением организаций малого и среднего бизнеса.
РИА Новости20:43
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