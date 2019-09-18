Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России создали ракету с недостижимой дальностью действия

В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, Россия может гордиться своей технологической базой.
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с чего всё началось

Какие разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» скрывает фюзеляж Су-57

В частности, концерн «Гранит-Электрон» – холдинг, может, и небольшой, но крайне важный для нас.
Военно-промышленный курьер16 сентября в 17:15

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Эксперт оценил сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия»

РИА Новости08:19

Эксперт назвал характеристики ракеты с недостижимой дальностью полета

Известия06:09

Ракета РФ с недостижимой дальностью действия поставит в тупик США

РЕН ТВ01:04

Эксперт рассказал о характеристиках Х-101

Комсомольская правда04:32

Х-101: Уничтожает не только все существующие цели, но и перспективные

Национальная служба новостей03:23

Эксперт прокомментировал сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия»

RT на русском07:48

В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»

Lenta.ruвчера в 17:17
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Экономика

Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Происшествия

Стало известно имя угрожавшего взорвать мост в Киеве подозреваемого

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожающий взорвать мост Метро в Киеве, открыл стрельбу.
Взгляд.ру 12:00
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Шоу-бизнес

Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану

Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Политика

Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на "формулу Штайнмайера", которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины.
Газета.Ru 11:07
Политика

Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Футбол

Умер экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен

News.ru 06:31
Политика

Путин согласился обсудить совершенствование избирательной системы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложит собрать лидеров фракций и обсудить "ремонт выборной системы".
Московский Комсомолец вчера в 15:30
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Общество

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости 02:29
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия

Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова

"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия

Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве

В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.
РБК 08:32
Авто

На Украине хотят полностью отменить акциз на ввоз автомобилей

Верховная Рада предлагает отменить акциз на ввоз всех автомобилей.
Украина.ру 09:21
Хоккей

«Трактор» в овертайме победил «Сибирь»

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме одержал волевую победу над «Сибирью» — 2:1. Счет в середине первого периода открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов.
Спорт-Экспресс 11:00
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Политика

Глава администрации Ялты подал в отставку

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов подал в отставку в связи с запланированным проведением новых конкурсов на должности глав администраций.
Российская газета 10:19
Авто

Mitsubishi презентует в Токио концепт нового кроссовера

В рамках Токийского автосалона компания Mitsubishi презентует концептуальный кроссовер.
32CARS.ru 02:12
Политика

Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - произнес Беглов.
ТАСС 04:11
Происшествия

В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Общество

Украинский раскольник Кротов поддержал открытое письмо священников РПЦ

Авторы открытого письма священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата в защиту осужденных по «московскому делу» отказались ставить под ним подпись священника Украинской автокефальной православной церкви (обновленной) Якова Кротова, несмотря на его настоятельные просьбы.
Ридус 10:34
Космос

Ракета «Союз» доставит на орбиту микроспутники Южной Кореи

Российские эксперты заявили, что в 2021 году ракете-носителю «Союз» предстоит вывести на орбиту четыре космических аппарата Корейского института агрономии и космических наук.
Rusargument 01:38
Политика

Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.
BFM.ru 11:55
Общество

Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде

Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил ТАСС, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Энергетика

API вопреки прогнозам аналитиков сообщил о росте запасов нефти в США

Согласно прогнозу 12 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: - 2.25 млн; запасы бензина: - 0.750 млн; запасы дистиллятов: + 500 тыс. Нефть WTI завершила торговый день обвалом после рекордного взлета днем ранее.
Profinance.ru вчера в 17:21
Политика

Украинская делегация покинула зал ОБСЕ из-за слов о «российском Крыме»

Делегация из Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за слов журналистов из России о российском статусе Крыма, сообщает телеканал ATR.
Rambler News Service вчера в 08:03
Авто

Hyundai разработала новую подушку безопасности

без руля.ру 09:24
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