Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России создали ракету с недостижимой дальностью действия

В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, Россия может гордиться своей технологической базой.
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с чего всё началось

Какие разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» скрывает фюзеляж Су-57

В частности, концерн «Гранит-Электрон» – холдинг, может, и небольшой, но крайне важный для нас.
Военно-промышленный курьер16 сентября в 17:15

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Эксперт рассказал о возможностях ракеты Х-101

РИА Новости06:45

Эксперт назвал характеристики ракеты с недостижимой дальностью полета

Известия06:09

В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»

Lenta.ruвчера в 17:17

Разработчик сообщил о российской ракете с недостижимой дальностью полета

РБК00:37

Х-101: Уничтожает не только все существующие цели, но и перспективные

Национальная служба новостей03:23

Ракета РФ с недостижимой дальностью действия поставит в тупик США

РЕН ТВ01:04

Эксперт оценил сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия»

RT на русском04:14
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Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости вчера в 05:34
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Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК 06:14
Происшествия

СКР попросил арестовать адвоката Дагира Хасавова

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте адвоката Дагира Хасавова, которого задержали 17 сентября в Лефортовском суде и обвинили в попытках помешать правосудию.
Интерфакс 06:28
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге

17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Общество

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
РИА Новости 06:38
Наука

Назван фрукт, который замедляет процесс старения

Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Нефтяная компания «Лукойл» в 2019 году, как и годом ранее, возглавила рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
Rambler News Service 16 сентября в 01:43
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:21
Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Политика

Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его

Бывшего сотрудника агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена после прилета в Москву пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Известия 04:31
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

ТАСС 06:44
Происшествия

На российских пограничников напали браконьеры из КНДР

В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 08:43
Происшествия

Суд изъял 1,7 тыс. объектов недвижимости у экс-главы Клинского района

Как пояснили в Генпрокуратуре, основанием для предъявления иска послужили "обнаруженные факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района".
Интерфакс вчера в 09:12
Здоровье

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Происшествия

На фанатов «Ливерпуля» напали перед матчем с «Наполи»

Чемпионат 06:05
Технологии

Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Армия и оружие

Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Экономика

Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Общество

Запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах одобрили в Госдуме

Комитет Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в первом чтении одобрил законопроект, предполагающий запрет продажи алкоголя в маленьких кафе на территории многоквартирных домов.
News.ru 05:09
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

В море упал самолет ВВС Испании

В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
Аргументы недели 07:23
Футбол

Адвокат друга Кокорина и Мамаева рассказала о рассмотрении по УДО

Газета.Ru вчера в 05:13
Интернет

Большинство россиян беспокоится за свою приватность в Сети

По данным опроса, больше 80% россиян не хотят, чтобы об их действиях в Сети знали даже друзья, и используют различные методы защиты.
Экономика сегодня 06:58
Политика

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

Российская газета 07:29
Общество

Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах

Lenta.ru вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану

Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.
Российская газета 06:45
Экономика

Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs с партнерами

Компания Acronis, занимающаяся киберзащитой, объявила в среду об инвестиционном раунде на сумму $147 млн. Раунд возглавила Goldman Sachs.
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