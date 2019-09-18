Армия и оружие
Газета.RuВ России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, Россия может гордиться своей технологической базой.
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с чего всё началось
В частности, концерн «Гранит-Электрон» – холдинг, может, и небольшой, но крайне важный для нас.Военно-промышленный курьер16 сентября в 17:15
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Х-101: Уничтожает не только все существующие цели, но и перспективные
Национальная служба новостей03:23
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Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Происшествия
СКР попросил арестовать адвоката Дагира Хасавова
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте адвоката Дагира Хасавова, которого задержали 17 сентября в Лефортовском суде и обвинили в попытках помешать правосудию.
Интерфакс 06:28
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Общество
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
РИА Новости 06:38
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Нефтяная компания «Лукойл» в 2019 году, как и годом ранее, возглавила рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
Rambler News Service 16 сентября в 01:43
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Политика
Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его
Бывшего сотрудника агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена после прилета в Москву пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Известия 04:31
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 08:43
Происшествия
Суд изъял 1,7 тыс. объектов недвижимости у экс-главы Клинского района
Как пояснили в Генпрокуратуре, основанием для предъявления иска послужили "обнаруженные факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района".
Интерфакс вчера в 09:12
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Технологии
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Общество
Запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах одобрили в Госдуме
Комитет Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в первом чтении одобрил законопроект, предполагающий запрет продажи алкоголя в маленьких кафе на территории многоквартирных домов.
News.ru 05:09
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В море упал самолет ВВС Испании
В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
Аргументы недели 07:23
Футбол
Адвокат друга Кокорина и Мамаева рассказала о рассмотрении по УДО
Газета.Ru вчера в 05:13
Интернет
Большинство россиян беспокоится за свою приватность в Сети
По данным опроса, больше 80% россиян не хотят, чтобы об их действиях в Сети знали даже друзья, и используют различные методы защиты.
Экономика сегодня 06:58
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Российская газета 07:29
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану
Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.
Российская газета 06:45
Экономика
Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs с партнерами
Компания Acronis, занимающаяся киберзащитой, объявила в среду об инвестиционном раунде на сумму $147 млн. Раунд возглавила Goldman Sachs.
Ведомости 06:42