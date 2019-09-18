Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости". Об этом рассказал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. По его словам, Россия может гордиться своей технологической базой.
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с чего всё началось

Какие разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» скрывает фюзеляж Су-57

В частности, концерн «Гранит-Электрон» – холдинг, может, и небольшой, но крайне важный для нас.
Военно-промышленный курьер16 сентября в 17:15

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Эксперт оценил сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия»

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Ракета РФ с недостижимой дальностью действия поставит в тупик США

РЕН ТВ01:04

Эксперт прокомментировал сообщения о ракете с «недостижимой дальностью действия»

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Эксперт рассказал о характеристиках Х-101

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Х-101: Уничтожает не только все существующие цели, но и перспективные

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Эксперт назвал характеристики ракеты с недостижимой дальностью полета

Известия06:09

В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»

Lenta.ruвчера в 17:17
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Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса.
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ВВС Испании сообщили, что два человека погибли при крушении учебного самолёта у побережья Испании.
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Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
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Происшествия

ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море

В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
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Газета.Ru 08:01
Армия и оружие

Пентагон обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию

Американская разведка обнаружила доказательства причастности Ирана к атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.
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Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
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К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».
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Rambler Group подала в суд на «Одноклассники»

В соответствии с антипиратским законодательством иску предшествовало заявление структуры Rambler Group о принятии обеспечительных мер в отношении сайтов, распространяющих, по мнению правообладателя, нелегальный контент.
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Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России начали исчезать ежедневно необходимые лекарства для лечения онкологических заболеваний.
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«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

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Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием.
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В сложившихся условиях при минимальной безработице и сокращении численности рабочей силы стоит, наоборот, готовиться к увеличению рабочей недели.
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