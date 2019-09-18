В частности, концерн «Гранит-Электрон» – холдинг, может, и небольшой, но крайне важный для нас.

с чего всё началось

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