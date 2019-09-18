Армия и оружие
Газета.RuВ России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, Россия может гордиться своей технологической базой.
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с чего всё началось
В частности, концерн «Гранит-Электрон» – холдинг, может, и небольшой, но крайне важный для нас.Военно-промышленный курьер16 сентября в 17:15
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Х-101: Уничтожает не только все существующие цели, но и перспективные
Национальная служба новостей03:23
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:05, Вашингтон
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Футбол
Лэмпард – первый тренер «Челси», который проиграл дебютный матч ЛЧ
Фрэнк Лэмпард стал первым тренером в истории лондонского клуба, кто проиграл в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.
Sports.ru вчера в 17:27
Происшествия
На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин
Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Происшествия
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новый iPhone 11
RuNews24.ru 05:55
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Рядом с палатой Анастасии Заворотнюк, которая остается под контролем медиков в одной из частных клиник столицы, начала дежурить охрана.
Телепрограмма 05:20
Политика
Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире из-за иска США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал свою книгу «Личное дело» самой продаваемой в мире после того, как Министерство юстиции подало на него в суд.
Lenta.ru 01:41
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Происшествия
Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи
Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.
Известия 02:59
Футбол
Лапочкин: недавно ко мне ломились в судейскую. Очень уважаемые люди
Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал инцидент после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак" (1:3).
Чемпионат 01:00
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии
Аиша была госпитализирована в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля.
Lenta.ru 16 сентября в 15:53
Экономика
Сечин пожаловался Путину на Минфин из-за налоговых льгот
«Совершенно секретно»: Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с жалобой на Минфин, который отказывается предоставлять компании налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей.
Совершенно секретно 05:53
Кино
Дэдпул может появиться в фильме Marvel в 2021 году
Piter.tv 05:24
Культура
Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз
Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews 16 сентября в 12:54
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Ведомости 04:52
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС вчера в 05:33
Происшествия
Мужчине удалили 10-сантиметровый «дьявольский» рог
В индийском городе Сагар мужчине по имени Шьям Лал Ядав удалили «дьявольский» рог размером 4 дюйма (10,2 сантиметра).
Lenta.ru 00:09
Футбол
Игрок «Зенита» Азмун получил травму в матче против «Лиона»
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун получил травму в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона".
МК-Спорт 05:02
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07