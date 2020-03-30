Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретическим могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
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В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

В России с участием специалистов Российской академии наук разработали три лекарственных препарата, которые потенциально можно применять для лечения заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
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РИА Новостивчера в 20:02
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В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

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Футбол

Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.
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В кадре, опубликованном в Stories Instagram, полностью обнажённая девушка позирует в оконном проёме за бежевой шторой, которая при этом её практически не скрывает из-за своей прозрачности.
Discover24 27 марта в 14:38
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В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
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Футбол

Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Если бы была возможность вернуть им молодость, я бы конечно позвал их в "Спартак", - отметил Тедеско.
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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

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Газета.Ru 01:54
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Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
RT на русском вчера в 23:42
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Под медицинским наблюдением в России находятся более 182 тысяч человек

Всего в России за прошедший период 2020 года под контролем находилось 273 426 человек.
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Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 13 человек

В Бурятии зарегистрировано 13 человек, заражённых новой коронавирусной инфекцией.
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Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Эксперт из Китая прогнозирует спад пандемии коронавируса в октябре

Эксперт из шанхайской больницы "Хуашань" Чжан Вэньхуна считает, что пандемия коронавируса может пойти на спад в октябре, однако временные рамки для окончания распространения вируса пока назвать нельзя, пишет местная газета "Шанхай дейли".
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Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

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Тест на коронавирус у певца Игоря Николаева оказался отрицательным

REGNUM 01:58
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
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Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru вчера в 10:52
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Три свердловчанина с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Свердловской области состояние трёх пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в ГКБ №40, оценивается как тяжёлое.
Уральский меридиан вчера в 23:52
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Владимир Павлович Чехонин
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Советский и российский учёный-иммунохимик, академик РАМН, академик РАН, академик-секретарь отделения медико-биологических наук РАМН, руководитель секции медико-биологических наук ОМН РАН, член президиума РАН, вице-президент РАН. Руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, заведующий кафедрой медицинских нанобиотехнологий Российского государственного медицинского университета.
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