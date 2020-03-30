В России с участием специалистов Российской академии наук разработали три лекарственных препарата, которые потенциально можно применять для лечения заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

с чего всё началось

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретическим могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

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