Коронавирус
Российская газетаВ России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретическим могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
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с чего всё началось
В России с участием специалистов Российской академии наук разработали три лекарственных препарата, которые потенциально можно применять для лечения заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.РИА Новостивчера в 20:02
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РАН: три российских лекарства потенциально могут помочь при лечении коронавируса
Коммерсантъвчера в 21:10
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