Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
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В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России с участием специалистов Российской академии наук разработали три лекарственных препарата, которые потенциально можно применять для лечения заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новостивчера в 20:02

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РАН: три российских лекарства потенциально могут помочь при лечении коронавируса

Коммерсантъвчера в 21:10

Академик РАН: В России есть три препарата, способных побороть COVID-19

РЕН ТВвчера в 22:37

В России созданы три препарата для лечения инфекции, вызванной COVID-19

Вести.Ruвчера в 21:21

В РАН сообщили о препаратах, которые могут помочь против коронавируса

RT на русскомвчера в 22:43

Ученые РАН создали три способных лечить коронавирус препарата

Известиявчера в 20:49

В России рассказали о разработке трех препаратов для лечения коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:46

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

РИА Новостивчера в 20:02
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Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
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Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
Lenta.ru 02:58
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В свое время Порошенко тоже рьяно взялся за преследование «попередников» из «банды Януковича», но его самого быстренько поймали на «горячем», и Петр Алексеевич понял, что рейтинг придется поддерживать другими забаганками.
Украина.ру 02:13
Экономика

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Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости вчера в 01:00
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
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Общество

В России утвердили перечень товаров первой необходимости

Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.
РИАМО 28 марта в 10:00
Общество

На Украине число случаев коронавируса достигло 356

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Аргументы и Факты 28 марта в 17:37
Общество

Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу

«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
RT на русском вчера в 13:42
Общество

В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

Российская газета 02:41
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
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Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
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Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости 28 марта в 09:59
Технологии

Кириенко: «Доступный интернет» стартует с 1 апреля

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что частичный старт проекта «Доступный интернет» запланирован не на 1 июля, а на 1 апреля.
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Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри

Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
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Сотрудник компании «Северсталь» заразился коронавирусом

Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус.
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Общество

В Башкирии чиновник вышел на работу после поездки в Доминикану

Вышла на свое рабочее место и жена чиновника, врач. Об этом сообщалось на оперативном совещании в правительстве РБ 30 марта 2020 года.
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Общество

В Псковской области умер первый пациент от коронавируса

В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
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Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:56
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В Приангарье установили автора ложной информации о COVID-19

Иркутск, 30 марта 2020, 08:56 — REGNUM Студентка из Усольского района Иркутской области призналась в том, что разместила в социальной сети «ВКонтакте» ложное аудиосообщение про число заражённых коронавирусом в Иркутске и в Ангарске, которое якобы превысило 35 человек.
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Общество

В Башкирии могут ввести «сухой закон»

В Башкирии могут запретить продажу алкоголя. Об этом сегодня на оперативке в правительстве РБ сообщил Радий Хабиров.
UfacityNews.ru 02:06
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Новый признак заражения коронавирусом назван

Одним из симптомов опасного вируса нового типа может быть конъюнктивит, считают американские исследователи из Академии офтальмологии.
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Политика

Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
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Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
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Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
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Экономика

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Коммерсантъ 27 марта в 07:32
Происшествия

Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте

Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области.
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Происшествия

Сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций партии - они утверждают, что тратили средства по указанию сына Владимира Жириновского, но он от очных ставок отказывался, сообщается на сайте "МВД Медиа".
РИА Новости 03:25
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В Перми состояние одного из пациентов с коронавирусом ухудшилось

Состояние одного из пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции ухудшилось.
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Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
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Владимир Павлович Чехонин
Учёный
Советский и российский учёный-иммунохимик, академик РАМН, академик РАН, академик-секретарь отделения медико-биологических наук РАМН, руководитель секции медико-биологических наук ОМН РАН, член президиума РАН, вице-президент РАН. Руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, заведующий кафедрой медицинских нанобиотехнологий Российского государственного медицинского университета.
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