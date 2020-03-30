В России с участием специалистов Российской академии наук разработаны три лекарственных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

с чего всё началось

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

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