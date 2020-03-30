Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось

В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

В России с участием специалистов Российской академии наук разработаны три лекарственных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
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В РАН рассказали о препаратах, которые могут помочь против коронавируса

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Академик РАН: В России есть три препарата, способных побороть COVID-19

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В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

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В России рассказали о разработке трех препаратов для лечения коронавируса

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В России созданы три препарата для лечения инфекции, вызванной COVID-19

Вести.Ru21:21
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РИА Новости 20:50
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В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
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В Амурской области зарегистрирован первый случай коронавируса

В Приамурье зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Установлено, что больная посещала страну, неблагополучную по этой инфекции.
Телепорт 04:30
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 16:48
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В России за сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом

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