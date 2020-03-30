Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
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В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

В России с участием специалистов Российской академии наук разработаны три лекарственных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
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Умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

В возрасте 86 лет в Кракове скончался всемирно известный польский композитор, дирижер и педагог и в одно время ректор Краковской консерватории Кшиштоф Пендерецкий.
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Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
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Михаил Валов рассказал о ситуации в коронавирусом в Саяногорске

Обстановка пока относительно благополучная: заразившихся в Саяногорске нет, 2 человека с симптомами гриппа и ОРВИ госпитализированы в медицинские учреждения, 173 жителя города находятся на самоизоляции дома.
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В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

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Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.
Известия 19:18
Политика

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
РБК 19:37
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ГАЗ предоставит клиентам расширенный пакет услуг помощи на дорогах

Компания ГАЗ предложила клиентам марки доступ к расширенному пакету услуг «ГАЗ Ассистанс».
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Недалеко от моста из Благовещенска в Хэйхэ два дня полыхал огонь

Горят поля не первый день — в субботу житель Благовещенска также сфотографировал возгорание и предположил.
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Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
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Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
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Ксения Собчак рассказала об истерике людей на фоне COVID-2019

Ксения считает, что COVID-2019 нашел всех, кто годами пытался сдерживать свои панические настроения.
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Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Курды пресекли попытку побега из тюрьмы для боевиков на востоке Сирии

Десятерых человек арестовали курдские бойцы из Сирийских демократических сил (СДС) при попытке к бегству из тюрьмы 29 марта, передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
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Армия и оружие

Пушков предрек США поражение в Ираке

Эскалация боевых действий в Ираке свидетельствует о "дурной привычке" Вашингтона, которая не приведет США к победе, заявил член Совфеда Алексей Пушков в твиттере.
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МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

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Большой театр показал в Сети символичное «Лебединое озеро»

Большой театр показал «Лебединое озеро» на YouTube. Таким образом, открылся проект по показу спектаклей «золотого фонда».
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На Сахалине с начала года увеличили поголовье коров и добычу газа

Газа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыто больше на 13,3 процента (6,2 миллиарда кубических метров), угля — на 8,6 процента (1,7 миллиона тонн).
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Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

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Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Владимир Павлович Чехонин
Учёный
Советский и российский учёный-иммунохимик, академик РАМН, академик РАН, академик-секретарь отделения медико-биологических наук РАМН, руководитель секции медико-биологических наук ОМН РАН, член президиума РАН, вице-президент РАН. Руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, заведующий кафедрой медицинских нанобиотехнологий Российского государственного медицинского университета.
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