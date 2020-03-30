Коронавирус
Российская газетаВ России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
Читать в источнике
Оценить875
с чего всё началось
В России с участием специалистов Российской академии наук разработали три лекарственных препарата, которые потенциально можно применять для лечения заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.РИА Новостивчера в 20:02
Подробнее о событии
Показать все источники
РАН: три российских лекарства потенциально могут помочь при лечении коронавируса
Коммерсантъвчера в 21:10
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Политика
Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»
Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Происшествия
В Якутии подозреваемый в убийстве детей ранил полицейского
Мужчина подозревается в убийстве четырех человек, из которых двое — малолетние дети. При задержании он ударил ножом одного из оперативников.
Общество
В России зарегистрировали 302 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Биатлон
Тест на коронавирус биатлонистки Халиуллиной оказался положительным
Биатлонистка Анастасия Халиуллина сдала тест на коронавирус, результат которого оказался положительным, сообщили в Союзе биатлонистов России.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Здоровье
Еще две петербургские больницы перепрофилировали для лечения пневмонии
В госпитале для ветеранов войн 225 коек перепрофилировали в пульмонологические, пациентов другого профиля из него выпишут или переведут в другие лечебные учреждения.
Общество
Алиханов: в Калининградской области заразился коронавирусом врач
По состоянию на 30 марта в Калининградской области остаются под наблюдением из-за коронавируса 1620 человек.
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Армия и оружие
Полет на грани остановки: нагрузки на пилотов Су-57
С появлением истребителя пятого поколения Су-57 российским летчикам пришлось адаптировать свои навыки к новой машине, оттачивая их для выполнения фигур высшего пилотажа.
Происшествия
МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег
МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Происшествия
Тело пропавшего в Петербурге студента-медика нашли на болоте
Труп студента петербургского медицинского вуза нашли волонтеры, которые больше двух месяцев прочесывали Всеволожский район Ленобласти.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон, сообщили в пресс-службе госкомпании.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Власти выделили 5,2 миллиарда рублей на покупку авто для скорой помощи
Правительство РФ выделило 5,2 миллиарда рублей на покупку автомобилей скорой помощи в регионы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
С палками на нарушителей: СМИ показали, как проходит карантин в Чечне
По данным издания, вооруженные палками из трубок силовики замечены на трассе между Дагестаном и Чечней, а также в самом Грозном.
Экономика
Простой обойдется торговым центрам в 50-100 миллионов рублей в день
Как сообщил ТАСС президент совета Булат Шакиров, отечественным торговым центрам вынужденный простой обойдется в 50-100 миллионов рублей ежедневно.
Политика
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Общество
Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль объяснил, какие правила следует соблюдать при посещении магазинов во время пандемии коронавируса.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.