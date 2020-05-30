Коронавирус
Реальное времяВ России разработали вакцину от COVID-19, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" создали вакцину против COVID-19, которую можно будет закапывать в нос.
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с чего всё началось
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.ТАСС04:55
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