Коронавирус
РИА НовостиВ России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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с чего всё началось
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.ТАСС04:55
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