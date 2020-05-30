Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.

с чего всё началось

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

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