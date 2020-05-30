Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Читать в источнике
Комментировать2,2K
с чего всё началось

«Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.
ТАСС04:55

Подробнее о событии

«Вектор» разработал вакцину против коронавируса для закапывания в нос

РБК05:47

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

РИА Новости08:32

Российские вирусологи не исключили, что вакцина от COVID-19 будет в виде капель для носа

Интерфакс05:48

В России разработали вакцину от COVID-19 для закапывания в нос

RT на русском11:02

В центре «Вектор» рассказали о разработке назальной вакцины против коронавируса

Известия05:28

Разработанную «Вектором» вакцину от COVID-19 можно будет закапать в нос

News.ru05:11

«Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос

ТАСС04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8,1K
Общество

Перед Белым домом начались беспорядки

Перед Белым домом ночью 30 мая начались беспорядки, протестующих сдерживали сотрудники Секретной службы США, сообщает CNN.
Lenta.ru 09:08
44
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
611
Гаджеты

Honor представил в РФ смартфон Honor 30S

Live24 вчера в 02:36
25
Политика

Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
128
Общество

В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом

Российская газета 15:55
297
Футбол

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию

Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru вчера в 06:40
Кино

У «Соника в кино» появится сиквел

Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском вчера в 10:59
12
Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Общество

Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг.
РИА Новости 16:53
1,7K
Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
2,9K
Общество

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
269
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
627
Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер 27 июня

Отмечается, что общефедеральный "Выпускной вечер" состоится 27 июня. В Минпросвещения уточнили, что он охватит программой все субъекты РФ.
Деловое.ТВ вчера в 15:02
77
Политика

Трамп допустил отправку военных в Миннесоту из-за беспорядков

РБК 15:16
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости 07:31
70
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
767
Технологии

Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке

Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.
Коммерсантъ 17:00
Общество

Курортный сезон в Крыму откроется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, с этого числа отелям и гостиницам можно будет принимать на отдых жителей полуострова.
Национальная служба новостей вчера в 12:04
162
Политика

Комиссия ООН не нашла нарушений в поставке Россией купюр для Ливии

На сайте компании отмечается, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при СБ ООН не нашла нарушений санкций при поставке обсуждаемого тиража.
Интерфакс 12:56
Наука

Испытаны маски с электрическими полями против коронавирусов

Учёные из американского Университета Индианы считают, что слабые электрические поля обладают обеззараживающим действием.
Discover24 07:06
50
Происшествия

Заочно арестована экс-глава Нижнего Новгорода Солонченко

КозаПресс вчера в 09:58
338
Происшествия

В Брянске возбудили дело после смерти девочки, проглотившей батарейку

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с гибелью школьницы, проглотившей батарейку, сообщает СУСК РФ по Брянской области.
РИА Новости 28 мая в 08:24
90
Общество

В Дагестане продолжается режим ограничительных мер

Анатолий Карибов отметил, что для поэтапного снятия ограничительных мер в республике необходимо выполнение 3 критериев.
Mirmol.ru 10:23
27
Космос

Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру 28 мая в 18:55
1
Здоровье

Назван новый «апокалиптический» вирус

Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
13
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета вчера в 03:41
478
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
5
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
966
Кино

Amazon снимет сериал «Девушка с татуировкой дракона»

Колоритную героиню из романов шведского журналиста поместят в современные реалии Шоу будет основано на книжной серии Стига Ларссона "Миллениум", но "поместит культовую и полюбившуюся зрителям главную героиню в наше время - в новое место действия, с новыми персонажами и новой историей, которая понравится и поклонникам оригинала, и молодому поколению".
Inc-news.ru 16:35
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное