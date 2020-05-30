Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.

с чего всё началось

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Общество Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки. 18

Политика Россияне назвали самые важные поправки к Конституции Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. 422

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 565

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,4K

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6,2K

Армия и оружие Отчёт ОБСЕ продемонстрировал ложь командования ВСУ Ложь украинских военных опровергается очередным докладом СММ ОБСЕ номер 126 от 28 мая 2020.

Политика ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 1

Кино Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала» Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».

Общество Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции. 13

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 813

Происшествия В Екатеринбурге ножом ранили полицейского Одного патрульного успел ранить ножом в плечо. Напарник полицейского вынужден был применить табельное оружие — выстрелил в ногу дебоширу. 3

Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 475

Политика Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек. 480

Авто Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором. 98