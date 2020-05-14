Общество
REGNUMВ России создали вирусы, убивающие раковые клетки
Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки. Об этом сообщил сегодня, директор данного института Александр Макаров.
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с чего всё началось
Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут использоваться в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал президенту Владимиру Путину директор института Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий.РИА Новости08:13
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NewInform вчера в 10:40
Транспорт
Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках
Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
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Футбол
Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
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Газета.Ru 12:21
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
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REGNUM вчера в 01:14
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
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Астронавтов НАСА на стартовую площадку доставит внедорожник Tesla
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Piter.tv 01:24
Общество
Названы условия, при которых в Санкт-Петербурге откроют салоны красоты и рестораны
Разработаны стандарты и Роспотребнадзором и нашими службами, которые позволят открыть эти виды деятельности.
КП - Санкт-Петербург 12:12
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Здоровье
Карантин грозит нескольким районам Саратовской области
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе.
Регион 64 05:58
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Авто
В России появился Bentley Continental GT V8
Компания Bentley вывела на российский рынок модификацию спорткара Continental GT с двигателем V8.
Коммерсантъ 06:28
Хоккей
СКА подписал новый контракт с Бурдасовым
РИА Новости 12:26
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Происшествия
Суд отказался отпустить обвиняемого в шпионаже Уилана из-под ареста
"Апелляционный суд отклонил сегодня нашу жалобу на продление Уилану меры пресечения, в которой мы просили освободить его из-под стражи, заменив эту меру пресечения на любую альтернативную", - сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.
Интерфакс 10:16
Авто
Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
Автоновости дня 05:10
Энергетика
МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год
Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн барр. в сутки из-за смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 11:41
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
«Пакет документов может составлять максимум десять наименований в зависимости от организационно-правовой формы организации, а в большинстве случаев меньше», — объяснили в Сбербанке.
РБК 08:03
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Политика
Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса
Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа вчера в 14:48
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Общество
Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 11:27
Общество
В Астраханской области готовятся к отмене пропускного режима
На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер.
REGNUM 12:08
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Общество
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Магазины имеют право не обслуживать покупателей без медицинских масок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Известия 12:30