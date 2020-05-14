Общество

REGNUMREGNUMВ России создали вирусы, убивающие раковые клетки

Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки. Об этом сообщил сегодня, директор данного института Александр Макаров.
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с чего всё началось

Путину рассказали о лечении Заворотнюк

Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут использоваться в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал президенту Владимиру Путину директор института Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости08:13

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Ученые рассказали о борьбе с опухолью Анастасии Заворотнюк

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РИА Новости08:13

На совещании с Путиным рассказали о здоровье Заворотнюк

Газета.Ru11:04

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

РБК09:00

Генетики подобрали вирусы для лечения рака у Анастасии Заворотнюк

Интерфакс08:38

Онколог рассказал о способе лечения рака, которым на совещании у Путина предложили спасти Анастасию Заворотнюк

Комсомольская правда10:08

Раскрыта схема лечения Заворотнюк от рака вирусами

Московский Комсомолец10:53
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Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой

Городовой 02:32
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Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Российская газета 03:32
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Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V

Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform вчера в 10:40
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Транспорт

Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках

Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
Футбол

Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.
Газета.Ru 12:21
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
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Космос

Астронавтов НАСА на стартовую площадку доставит внедорожник Tesla

В конце мая американские астронавты отправятся на МКС. Астронавтов НАСА на стартовую площадку доставит внедорожник Tesla.
Piter.tv 01:24
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Общество

Названы условия, при которых в Санкт-Петербурге откроют салоны красоты и рестораны

Разработаны стандарты и Роспотребнадзором и нашими службами, которые позволят открыть эти виды деятельности.
КП - Санкт-Петербург 12:12
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Здоровье

Карантин грозит нескольким районам Саратовской области

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе.
Регион 64 05:58
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Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
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Авто

В России появился Bentley Continental GT V8

Компания Bentley вывела на российский рынок модификацию спорткара Continental GT с двигателем V8.
Коммерсантъ 06:28
Хоккей

СКА подписал новый контракт с Бурдасовым

РИА Новости 12:26
Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
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Политика

Посла Словакии в Белоруссии отставили после участия в параде 9 мая

Газета.Ru 11:28
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Происшествия

Суд отказался отпустить обвиняемого в шпионаже Уилана из-под ареста

"Апелляционный суд отклонил сегодня нашу жалобу на продление Уилану меры пресечения, в которой мы просили освободить его из-под стражи, заменив эту меру пресечения на любую альтернативную", - сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.
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Nissan может закрыть доступный бренд Datsun

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Энергетика

МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн барр. в сутки из-за смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 11:41
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Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

«Пакет документов может составлять максимум десять наименований в зависимости от организационно-правовой формы организации, а в большинстве случаев меньше», — объяснили в Сбербанке.
РБК 08:03
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
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Политика

Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса

Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа вчера в 14:48
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Космос

Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях

Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Общество

Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 11:27
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Общество

В Астраханской области готовятся к отмене пропускного режима

На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер.
REGNUM 12:08
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Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Общество

Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Магазины имеют право не обслуживать покупателей без медицинских масок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
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Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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