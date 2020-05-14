Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут использоваться в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал президенту Владимиру Путину директор института Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий.

с чего всё началось

Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки. Об этом сообщил сегодня, директор данного института Александр Макаров.

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