Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
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«Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом

РБК12:38

В России появился альянс по борьбе с коронавирусом

Российская газета11:05

В России создали альянс по борьбе с коронавирусом

Rambler News Service10:44

«Яндекс», РФПИ, РСПП, Mail.ru Group и медклиники будут участвовать в тестировании россиян на COVID-19

Интерфакс - Россия10:54

В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

Интерфакс10:54

РФПИ, РСПП, «Яндекс» и Mail.ru создали Альянс по борьбе с коронавирусом

Газета.Ru10:48

«Яндекс», Mail.ru, РФПИ и РСПП объявили о создании Альянса для борьбы с коронавирусом

Взгляд.ру10:56
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 07:03
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 10:47
Энергетика

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:17
Музыка

Евровидение-2020 официально отменили

Главный европейский музыкальный конкурс, Евровидение 2020 официально отменен Европейским вещательным союзом (EBU) из-за коронавируса.
МонаВиста вчера в 15:12
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Футбол

Дивеев назвал самого грязного форварда

ProstoProSport 13:10
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
Общество

На Ставрополье выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус

Глава Ставрополья призвал не путать подозрение и точный диагноз и пояснил, что окончательный ответ будет получен только после лабораторного исследования в новосибирском ГНЦ «Вектор».
News.ru 08:23
Энергетика

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA.
Московский Комсомолец 09:37
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:35
Гаджеты

Премьера: Представлен ультрабюджетный смартфон Nokia 1.3 с Android 10

Компания HMD Global, выпускающая мобильные устройства под маркой Nokia, анонсировала сегодня ультрабюджетный смартфон Nokia 1.3.
Dgl.ru 13:08
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

После развала сделки ОПЕК+, который случился 6 марта, цены на нефть резко снизились — до 30 долларов за баррель, чего не было с 2016 года.
Lenta.ru 17 марта в 13:56
Происшествия

В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Известия 05:44
Здоровье

Названа общая черта жертв коронавируса

В Италии на 18 марта жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.
News.ru 09:04
Общество

У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус

Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
РИА Новости 13:54
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Экономика

Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 20:50
Политика

Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года

Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени.
Аргументы и Факты 03:51
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

По отношению к евро рубль обесценился на 24 процента, курс евро превышает 87 рублей.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол

«Челси» выиграл борьбу за Коутиньо

Отмечается, что чемпион Испании уже получил несколько предложений о продаже бразильца, однако, лидирует в борьбе за полузащитника лондонский «Челси».
ProstoProSport вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

RuNews24.ru 17 марта в 06:06
Финансы

Российский рынок акций начал расти

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Взгляд.ру 11:49
Экономика

ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю

Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
РБК 10:00
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:17
Футбол

Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля

Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
Радио Зенит 10:55
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