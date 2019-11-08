Общество
МонаВистаВ России создан альянс по развитию искусственного интеллекта
Сбербанк создает альянс по по развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил на конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey глава банка Герман Греф. По его словам Сбербанк "любит технологии", особенно искусственный интеллект, "просто потому, что это круто".
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Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект
Интерфакс08 ноября в 04:43
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Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Теннис
Сборная Франции выиграла Кубок Федерации
Чемпионат 04:48
Армия и оружие
Израиль потерял секретную ракету
Экспресс газета 08 ноября в 08:27
Происшествия
Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Газета.Ru 06:14
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС вчера в 02:33
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Происшествия
Против руководства СПбГУ создали петицию после убийства студентки
Активисты создали петицию против руководства Санкт-Петербургского государственного университета в связи с убийством 24-летней выпускницы вуза.
78.ru 06:06
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт 08 ноября в 10:32
Общество
Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ
Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.
РИА Новости 05:31
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 08 ноября в 17:50
Общество
Писатели выступили в поддержку преподавателя ВШЭ Гасана Гусейнова
Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово» написали совместное заявление в поддержку филолога, преподавателя НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова, которому ранее комиссия по этике вуза рекомендовала извиниться за пост в фейсбуке о русском языке.
Новая газета 06:51
Общество
Чубайс назвал советских людей лентяями
Экс-министр финансов России, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что многие жители СССР считали работу занятием «для идиотов».
Рамблер 08 ноября в 07:04
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Авто
Эксперты раскрыли секреты расположения бензобаков в автомобилях
Эксперты «Российской газеты» рассказали, почему у одних автомобилей топливный бак справа, а у других – слева.
Автоновости дня 05:40
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Происшествия
Отец виновника ДТП на Малышева рассказал, куда сын ехал в день аварии
Андрей Васильев, отец водителя Владимира Васильева, обвиняемого в ДТП с двумя погибшими на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, заявил, что не сдавал анализы за сына.
Znak.com 05:55
Музыка
Композитор Пахмутова празднует 90-летие
Известный композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова готовится к концерту в честь своего 90-летия на сцене Большого театра.
Политическая Экспертиза вчера в 21:48
Происшествия
Доцент СПбГУ Соколов признался в убийстве и оформил явку с повинной
Адвокат Александр Почуев сообщил, что доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.
RT на русском вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала об агрессии Александра Шульгина
Российская певица Юлия Михальчик призналась в том, что продюсер Александр Шульгин проявлял агрессию по отношению к ней.
Культуромания 06:45
Футбол
Джеррард может сменить Эмери во главе «Арсенала»
Источник со ссылкой на Daily Star сообщает, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери может уйти в отставку.
Soccer.ru 02:44
Футбол
Арсенал (Тула) — Зенит 0:0 (2-й тайм)
Газета.Ru 05:14
Футбол
Прогноз Титова на матч «Сочи» - ЦСКА
Егор Титов дал прогноз на матч 16 тура РПЛ, в котором "Сочи" примет ЦСКА.
Sport.ru 03:44
Происшествия
Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия вчера в 02:53
Здоровье
Кузбасс оказался среди регионов-лидеров по абортам в России
Кемеровская область оказалась среди лидеров по количеству абортов.
Сибдепо вчера в 23:32
Хоккей
Чехия — Россия 1:0 (1-й перерыв)
Юниорская сборная России обыграла Чехию в 1/2 финала Мирового кубка вызова (4:0). Дублем отметился Федор Свечков, а также по шайбе забросили Данила Юров и Даниил Лазутин.
Спорт-Экспресс 08 ноября в 21:55
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Происшествия
В Башкирии в результате обвала траншеи погиб рабочий
РБК вчера в 13:09