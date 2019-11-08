Сбербанк создает альянс по по развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил на конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey глава банка Герман Греф. По его словам Сбербанк "любит технологии", особенно искусственный интеллект, "просто потому, что это круто".

В России создан альянс по развитию искусственного интеллекта

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