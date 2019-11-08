Общество

МонаВистаМонаВистаВ России создан альянс по развитию искусственного интеллекта

Сбербанк создает альянс по по развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил на конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey глава банка Герман Греф. По его словам Сбербанк "любит технологии", особенно искусственный интеллект, "просто потому, что это круто".
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Крупные российские компании создают альянс в сфере ИИ

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ТАССвчера в 12:50

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

Интерфакс08 ноября в 04:43

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ПРАЙМвчера в 12:23

Чем займется российский альянс по развитию искусственного интеллекта

Ведомостивчера в 11:06

Глава Сбербанка рассказал о будущем искусственного интеллекта

Газета.Ru08 ноября в 05:19
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 08 ноября в 09:41
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Познер оценил слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Газета.Ru 08:01
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Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, первый заместитель руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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