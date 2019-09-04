Армия и оружие
Daily StormВ России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием
Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие. Об этом рассказал главный конструктор предприятия-разработчика «Ремдизель» Игорь Зарахович.
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Новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие, создан на базе шасси "Тайфун", рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.РИА Новости02:33
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Создан спецавтомобиль для сопровождения колонн с российским ядерным оружием
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