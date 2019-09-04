Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%

Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием

Машина предназначена для 12-го Главного управления Минобороны, уже прошла заводские испытания и получила литеру "О", отметил собеседник агентства. Для армии ее стоимость снижена на 30 процентов за счет упрощения систем и замены подвески.
РИА Новости02:33

Подробнее о событии

Армия получит первые санитарные машины на базе «Тайфуна» в 2019 году

Российская газета07:13

Разработчик «Тайфунов» рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего

РИА Новости02:54

В РФ создан новый бронеавтомобиль

Аргументы и Факты04:15

Создан спецавтомобиль для сопровождения колонн с российским ядерным оружием

Московский Комсомолец03:52

Армия России получит бронеавтомобиль для Арктики и защиты ядерных ракет: Над проектом работали 120 заводов

Царьград03:43

Бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием создали в России

ТК Звезда03:28

Бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием создали в России

Телеканал 360°04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:47, Вашингтон
Политика

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Известия 09:50
Экономика

В России вновь зафиксирована дефляция

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Экономика

Минприроды сообщило о переговорах по наращиванию разведки в Арктике

Министерство природных ресурсов и экологии России ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» об увеличении работ по разведке месторождений в Арктике.
РБК вчера в 23:41
Политика

Московские коммунисты поддержат «Умное голосование» Навального

Московское отделение партии КПРФ заявит о поддержке «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального, сообщил депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин телеканалу «Дождь».
Коммерсантъ вчера в 03:41
Общество

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС 08:23
Политика

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Происшествия

Катафалк с телом загорелся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного, который направлялся на кладбище, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:14
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Общество

Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде

Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Интернет

Tele2 предложил пользователям протестировать 5G

У владельцев смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) появилась возможность самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне мобильного оператора Tele2, развернутой совместно с Ericsson на Тверской улице - от Кремля до Садового кольца.
Российская газета 07:20
Политика

Конте сформировал новое правительство Италии

Джузеппе Конте, ранее ушедший в отставку с поста премьер-министра Италии, согласился вновь возглавить правительство и представил итальянскому президенту Серджо Маттарелле новый состав кабмина.
RT на русском 10:00
Политика

Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Политика

Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Политика

Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Кино

«Джокер» стал лучшим кинокомиксом в истории

«Джокер» Тодда Филлипса назван лучшим кинокомиксом в истории по версии кинокритиков и первых зрителей.
Культуромания 10:09
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Театры

Дмитрий Певцов сыграет Сталина в новом спектакле «Ленкома»

Актуальные Новости вчера в 12:12
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Экономика

Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил

Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей.
Lenta.ru 10:39
Хоккей

Трактор — СКА 3:3 (3-й период)

Спорт-Экспресс 11:29
Происшествия

Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца

Московский Комсомолец 05:36
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы

Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Политика

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Авто

В России начались продажи нового грузовика «Садко Next»

Группа «ГАЗ» объявила о начале продаж нового внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», который стал преемником модели ГАЗ-3308 «Садко».
Профиль 05:24
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Политика

Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное