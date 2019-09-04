Машина предназначена для 12-го Главного управления Минобороны, уже прошла заводские испытания и получила литеру "О", отметил собеседник агентства. Для армии ее стоимость снижена на 30 процентов за счет упрощения систем и замены подвески.

с чего всё началось

Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.

Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%

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