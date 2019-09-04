Новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие, создан на базе шасси "Тайфун", рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.

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Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие. Об этом рассказал главный конструктор предприятия-разработчика «Ремдизель» Игорь Зарахович.

В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием

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