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В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе

В рамках технологического партнерства между Ростехом и Минздравом России "Швабе" выступает в качестве интеграционного центра по постановке на промышленное производство разработок для обеспечения биологической безопасности, выполненных ведущими научными организациями, и опытных образцов изделий, созданных с привлечением организаций малого и среднего бизнеса.
РИА Новости20:43
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РБК

В России разработали прибор для выявления вирусов в воздухе

РБК22:14
Взгляд.ру

Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России

Взгляд.ру20:55
Царьград

Автоматически и за полчаса: Русские учёные собрали прибор для определения COVID-19 в воздухе

Царьград21:27
RT на русском

В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

RT на русском21:10
URA.Ru

В России создали прибор для выявления коронавируса в воздухе

URA.Ru22:10
РЕН ТВ

В России создан детектор COVID-19

РЕН ТВ20:43
РИА Новости

В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе

РИА Новости20:43

При подтоплении Новой Третьяковки произведения искусства не пострадали

В результате протечки крыши здания Новой Третьяковки на Крымском Валу и частичного подтопления выставочных залов произведения искусства не пострадали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе галереи.
Коммерсантъвчера в 12:31
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Adidas показал обновленную форму сборной России для Евро-2020

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый», — сообщили в пресс-службе Adidas, который являлется техническим спонсором национальной команды.
Sport24.ru02:26

Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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