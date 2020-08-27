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В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе

Красногорский завод имени С. А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе" "Ростеха") представил на форуме "Армия-2020" первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе коронавирусов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Новиков.
РИА Новости20:43
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Вести.Ru

На форуме «Армия-2020» показали российский прибор, выявляющий коронавирус в воздухе

Вести.Ru22:23
РБК

В России разработали прибор для выявления вирусов в воздухе

РБК22:14
РИА Новости

В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе

РИА Новости20:43
Царьград

Автоматически и за полчаса: Русские учёные собрали прибор для определения COVID-19 в воздухе

Царьград21:27
RT на русском

В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

RT на русском21:10
Взгляд.ру

Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России

Взгляд.ру20:55
URA.Ru

В России создали прибор для выявления коронавируса в воздухе

URA.Ru22:10

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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Хоккеист Тарасенко перенесёт операцию и пропустит пять месяцев

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг рассказал, что хоккеисту Владимиру Тарасенко необходимо прооперировать плечевой сустав, в связи с чем ему придется отказаться от соревнований минимум на пять месяцев.
CT news03:38

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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