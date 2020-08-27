В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе
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Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.В источнике
С чего всё началось
В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе
Красногорский завод имени С. А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе" "Ростеха") представил на форуме "Армия-2020" первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе коронавирусов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Новиков.
РИА Новости20:43
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