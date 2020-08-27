Красногорский завод имени С. А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе" "Ростеха") представил на форуме "Армия-2020" первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе коронавирусов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Новиков.

РИА Новости 20:43