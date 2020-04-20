Общество
Телеканал 360°Прототип электрического авиадвигателя испытают в России в 2020 году
Российские специалисты разработали прототип электрического авиадвигателя. Его хотят испытать в полете уже в 2020 году. Полностью электрические самолеты появятся в РФ до 2035 года.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прототип электрического авиадвигателя создан в России, его испытают в полете в этом году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова (входит в НИЦ имени Жуковского) Михаил Гордин.РИА Новости00:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class обзаведется квадратным планшетом в салоне
Новый Mercedes-Benz C-Class W206 дебютирует в 2021 году.
CarsWeek.ru 03:04
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
Здоровье
Количество случаев коронавируса превысило 100 в Приморье
В Приморском крае подтвердилось еще 24 случая коронавируса. Теперь в регионе 104 официально подтвержденных диагноза COVID-19 .
EastRussia 02:11
Происшествия
В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы
По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК вчера в 13:02
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Общество
МЧС советует замачивать овощи и зелень для профилактики коронавируса
В МЧС порекомендовали замачивать на 10−15 минут в воде перед мытьем приобретенные в магазине овощи и зелень в целях профилактики коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 05:47
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Здоровье
Рамзан Кадыров навестил больных коронавирусом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье посетил Грозненскую клиническую больницу № 4, где проходят лечение 76 больных коронавирусом, об этом он сообщил в соцсети.
Чеченская Республика Сегодня вчера в 17:35
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Общество
Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман
Накануне.Ru 18 апреля в 07:06
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС
В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО вчера в 07:47
Общество
Из Таиланда в Кузбасс прилетели 76 россиян
Кузбасс 00:13
Общество
В России проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус
Mossovetinfo.ru – В России на сегодняшний день проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Моссовет 01:48
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 18 апреля в 15:55
Финансы
Доллар и евро рухнут: что ждёт рубль в будущем
Оказывается, что в ближайшее время рубль укрепит свои позиции, тогда как американский доллар и евро «рухнут».
Rusvesna.su 00:30
Наука
Модель развития коронавируса создали китайские ученые
Созданная учеными модель показала, что гемоглобин атакуют не только частицы вируса, но и вирусные белки.
Live24 00:23
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 18 апреля в 00:34