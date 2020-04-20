МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прототип электрического авиадвигателя создан в России, его испытают в полете в этом году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова (входит в НИЦ имени Жуковского) Михаил Гордин.

с чего всё началось

Российские специалисты разработали прототип электрического авиадвигателя. Его хотят испытать в полете уже в 2020 году. Полностью электрические самолеты появятся в РФ до 2035 года.

Прототип электрического авиадвигателя испытают в России в 2020 году

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