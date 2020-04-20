МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прототип электрического авиадвигателя создан в России, его испытают в полете в этом году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова (входит в НИЦ имени Жуковского) Михаил Гордин.

с чего всё началось

Как уточняет РИА Новости, электродвигатель мощностью 80 лошадиных сил был разработан в прошлом году, однако поднять с его помощью в воздух самолёт разработчикам тогда не удалось.

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