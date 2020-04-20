Общество
МИР 24В России создан прототип электрического авиадвигателя
Специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова разработали прототип электрического авиадвигателя, сообщает телеканал «360» со ссылкой на генерального директора института Михаила Гордина.
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с чего всё началось
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прототип электрического авиадвигателя создан в России, его испытают в полете в этом году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова (входит в НИЦ имени Жуковского) Михаил Гордин.РИА Новости00:03
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