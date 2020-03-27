Коронавирус

РБКРБКВ России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19

Специалисты ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Учёные разработали новый биомагнитный метод диагностики

RT на русском01:51

Главные новости к утру 31 марта

Коммерсантъ00:00

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

ТАССвчера в 20:36

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 20:59

Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:40

В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19

РБКвчера в 22:15

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19

Агентство Москвавчера в 20:11
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Общество

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Lenta.ru 03:30
Авто

Genesis представил новый седан G80

Бренд Genesis (премиальные автомобили компании Hyundai) официально представила седана G80 нового поколения.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Армия и оружие

Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение

Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
ГЛАС.RU вчера в 07:08
Общество

В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 23:12
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов в вузах

На прошлой неделе глава Министерства просвещения Сергей Кравцов объявил о переносе сроков Единого государственного и Основного государственного экзаменов на 8 и 9 июня в связи с пандемией коронавирусного заболевания и продлением школьных каникул.
РИА Новости 02:15
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Общество

Скончалась первая пациентка с коронавирусом в Подмосковье

Оперативный штаб по борьбе и распространению коронавируса сообщил информационному агентству ТАСС о первом летальном исходе в Московской области.
Live24 вчера в 15:34
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Интерфакс вчера в 01:03
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Политика

«СР» приостанавливает политическую активность из-за коронавируса

Партия "Справедливая Россия" приостанавливает политическую активность на фоне коронавируса, силы справороссов будут направлены на помощь оказавшимся в трудной ситуации, а также медикам и волонтерам, сообщил лидер СР Сергей Миронов.
РИА Новости 02:54
Здоровье

Ученые опровергли опасный миф о коронавирусе

Группа исследователей после ряда экспериментов смогла опровергнуть укоренившийся и опасный миф о коронавирусе.
МедиаПоток 01:44
Общество

Вирусолог пояснил, почему российская вакцина невыгодна другим странам

Ниармедик Российский ученый-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза, академик РАН Феликс Ершов рассказал, почему российская вакцина против коронавируса невыгодна другим странам.
РЕН ТВ 00:31
Общество

В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.
Инфо24 вчера в 13:38
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Наука

Австралиец обнаружил семь новых видов пауков-скакунчиков

Джозеф Шуберт (Joseph Schubert), зоолог из Университета Монаша, уже не впервые находит новые виды пауков-скакунчиков, в этот раз ему удалось описать сразу семь.
N+1 вчера в 05:29
Происшествия

В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек

Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
REGNUM вчера в 05:39
Происшествия

40 человек могла заразить заболевшая коронавирусом жительница Барнаула

39-летняя жительница Барнаула, у которой подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", 19 марта вернулась из отпуска в Доминиканской республике и могла заразить десятки человек.
Толк вчера в 01:22
Политика

Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение

Во вторник депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий правительству право на введение режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории РФ, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:44
Общество

Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома

Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:25
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия вчера в 08:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом

Во время совместного прямого эфира в Instagram с мужем Константином Богомоловым Ксения Собчак заявила, что уже переболела коронавирусом.
Газета Кемерова 02:31
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Общество

Более 200 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики

Более 200 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
RT на русском 02:45
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав "очень большой самолет" с медицинским оборудованием, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 18:33
Спорт

Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева

Вести.Ru вчера в 05:55
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Москва. Северо-Запад 03:39
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