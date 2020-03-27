Специалисты ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19

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