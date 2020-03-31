с чего всё началось

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса. Как сообщает сайт Роспотребнадзора, набор реагентов разработан в одном из ведущих научных учреждений страны — Центральном НИИ Эпидемиологии. Тест прошел успешные клинические испытания, и уже зарегистрирован для использования в России.

В России создан высокоточный тест на коронавирус

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Общество В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.

Политика Рада приняла закон о рынке земли на Украине Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.

Происшествия Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Общество В Липецкой области введен режим обязательной самоизоляции Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что в регионе вводится режим обязательной самоизоляции, по аналогии с Москвой и Московской областью.

Политика МИД Японии призвал полностью отказаться от поездок в 49 стран МИД Японии объявил о введении "третьего уровня" опасности поездок для 49 стран мира, в том числе США, стран ЕС, Китая и Южной Кореи, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и призвал граждан полностью отказаться от выезда в указанные регионы, для стран вне данного списка действует "второй уровень", согласно которому японцам советуют избегать поездок туда без особой необходимости.

Экономика Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).