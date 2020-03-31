Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса. Как сообщает сайт Роспотребнадзора, набор реагентов разработан в одном из ведущих научных учреждений страны — Центральном НИИ Эпидемиологии. Тест прошел успешные клинические испытания, и уже зарегистрирован для использования в России.
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с чего всё началось
«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении
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RT на русскомвчера в 20:36

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Главные новости к утру 31 марта

Коммерсантъ00:00

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

ТАССвчера в 20:36

В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

РИА Новостивчера в 20:59

Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Газета.Ruвчера в 20:40

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

RT на русскомвчера в 20:36

В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19

РБКвчера в 22:15

Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19

Агентство Москвавчера в 20:11
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Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:45
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Piter.tv вчера в 12:28
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
РБК вчера в 15:19
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Армия и оружие

Поставки танка Т-90М «Прорыв» в войска начнутся в этом году

В прошлом году завершились государственные испытания танка. Поставки танка Т-90М "Прорыв" в войска начнутся в этом году.
Piter.tv вчера в 02:37
Общество

В Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта

В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона.
Коммерсантъ вчера в 13:46
Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК вчера в 12:54
Политика

Рада приняла закон о рынке земли на Украине

Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
Взгляд.ру вчера в 19:41
Происшествия

Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось

Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 00:30
Здоровье

Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Накануне.Ru вчера в 20:04
Армия и оружие

Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса

Первый военнослужащий США скончался после заражения коронавирусом, сообщил в заявлении министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 20:08
Общество

В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом

Tkgorod.ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу

RuNews24.ru вчера в 04:06
Политика

Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъ вчера в 12:44
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия 29 марта в 19:18
Общество

В Липецкой области введен режим обязательной самоизоляции

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что в регионе вводится режим обязательной самоизоляции, по аналогии с Москвой и Московской областью.
Дождь вчера в 14:17
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM вчера в 01:48
Общество

В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Общество

Правительство ужесточило наказание за нарушение карантина

Российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Компания вчера в 05:26
Политика

МИД Японии призвал полностью отказаться от поездок в 49 стран

МИД Японии объявил о введении "третьего уровня" опасности поездок для 49 стран мира, в том числе США, стран ЕС, Китая и Южной Кореи, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и призвал граждан полностью отказаться от выезда в указанные регионы, для стран вне данного списка действует "второй уровень", согласно которому японцам советуют избегать поездок туда без особой необходимости.
РИА Новости вчера в 23:34
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Общество

Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Италии

Российские военные прибыли в эту страну для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
ТВ Центр вчера в 02:24
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
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