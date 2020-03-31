Коронавирус
BFM.ruВ России создан высокоточный тест на коронавирус
В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса. Как сообщает сайт Роспотребнадзора, набор реагентов разработан в одном из ведущих научных учреждений страны — Центральном НИИ Эпидемиологии. Тест прошел успешные клинические испытания, и уже зарегистрирован для использования в России.
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с чего всё началось
«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.RT на русскомвчера в 20:36
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Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19
Агентство Москвавчера в 20:11
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Рада приняла закон о рынке земли на Украине
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Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось
Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
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Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
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Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Первый военнослужащий США скончался после заражения коронавирусом, сообщил в заявлении министр обороны США Марк Эспер.
Общество
В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом
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Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу
Политика
Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
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Общество
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Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Общество
Правительство ужесточило наказание за нарушение карантина
Российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
МИД Японии призвал полностью отказаться от поездок в 49 стран
МИД Японии объявил о введении "третьего уровня" опасности поездок для 49 стран мира, в том числе США, стран ЕС, Китая и Южной Кореи, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и призвал граждан полностью отказаться от выезда в указанные регионы, для стран вне данного списка действует "второй уровень", согласно которому японцам советуют избегать поездок туда без особой необходимости.
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Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
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Собчак переболела коронавирусом
Общество
Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Италии
Российские военные прибыли в эту страну для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
Происшествия