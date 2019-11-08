Глава Сбербанка особо выделил компанию МТС, которая имеет большие наработки в области искусственного интеллекта.

В России создают альянс по развитию искусственного интеллекта

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

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