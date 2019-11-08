Общество

Радиочастотный спектрРадиочастотный спектрВ России создают альянс по развитию искусственного интеллекта

Глава Сбербанка особо выделил компанию МТС, которая имеет большие наработки в области искусственного интеллекта.
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Крупнейшие компании РФ создают альянс по развитию искусственного интеллекта

News.ru06:54

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Ведомости06:02

Греф объяснил, за что в Сбербанке любят искусственный интеллект

ТАСС04:04

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

Интерфакс04:43

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Коммерсантъ03:03

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию ИИ

ПРАЙМ02:51

«Пульсар» на All-over-IP 2019

ИСУПвчера в 02:54
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Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Шоу-бизнес

Кристина Асмус после травли не хочет сниматься в постельных сценах

Кристина Асмус в эфире «Морозова ХЗ-шоу» решила рассказать о травле, которой подверглась она и ее близкие после пикантной сцены в фильме «Текст».
Вести Подмосковья вчера в 02:15
Шоу-бизнес

Бузова обращалась в полицию из-за побоев от Тарасова

Телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за избиений бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:50
Армия и оружие

Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС до конца года

Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца этого года.
РБК 10:23
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой

Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.
РБК 09:25
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины, о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM 10:24
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ 05 ноября в 19:17
Политика

В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:36
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Lenta.ru 10:03
Общество

Гидрометцентр предсказал «розовую» зиму

Накануне, 7 ноября, ИА «Метеоновости» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос» сообщило, что «грядущая зима в Центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений», и предложило ввести в связи с этим термин «вишневая».
РБК 04:53
Политика

Трамп может приехать на Парад Победы в Москву

Вести.Ru 10:59
Технологии

Возле Стокгольма нашли затонувший корабль XVII века

Затонувший корабль XVII века обнаружили в районе города Васкхольм, расположенного в 30 км к северо-востоку от Стокгольма, сообщил телеканал SVT.
Rambler News Service 10:30
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк не спишут долг из-за болезни

С актрисы Анастасии Заворотнюк намерены взыскать долг в размере 24,5 тыс. рублей по причине неуплаты налога на имущество, говорится на сайте ФССП.
Газета.Ru 06:43
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 09:41
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Кино

«Доктор сон» возглавит американский прокат

На второй неделе проката история бывшей рабыни Гарриет Табмен, которой удалось сбежать от своих "хозяев" и стать одним из лидеров движения за борьбу против рабства, скорее всего удастся окупить свой бюджет в $17 млн - при общем бокс-офисе в $14,4 млн на текущий момент, от картины ожидают результат в $7,7 млн.
Газета.Ru вчера в 04:00
Общество

Медведев продлил действие «плоских тарифов» для Аэрофлота на 2020 год

В сообщении говорится, что действие «плоских тарифов» будет продлено на 2020 год.
Красная весна 10:28
Происшествия

После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

Скандал разгорается в школе №183 Новосибирска. Там второклассницу «унизили» за то, что ее родители не сдали деньги на нужды класса.
Авторадио 06 ноября в 07:13
Кино

Кинокомикс равно кино плюс комикс

За расследование берется полицейский сыщик по фамилии Ростов, которого играет Евгений Цыганов.
Российская газета вчера в 09:25
Армия и оружие

В России завершается ввод в строй новейшей системы ПВО С-500

Работы по вводу в строй новейшей системы ПВО С-500 завершаются в срок, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
RT на русском 08:20
Политика

Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
Политика

Украинская партия «Голос» предложила выйти из минских соглашений

Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.
ТАСС 11:21
Авто

Китайцы хотят вытеснить с рынка Rolls-Royce

В прошлом году в Hongqi пришел работать бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор.
АвтоВзгляд 06:35
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Evo-rus.com вчера в 06:00
Экономика

Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия

Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 07:17
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество

Глава ФАС заявил о снижении тарифов ЖКХ в будущем

Законы 90-х годов позволяли регионам бесконтрольно повышать тарифы, однако на сегодняшний день такая система пресечена.
REGNUM 09:23
Здоровье

Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце

Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Подмосковье Сегодня 06:47
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
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Герман Греф
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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