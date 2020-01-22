Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств, сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава.

с чего всё началось

21 января Минздрав заявил, что в России начали работу по созданию вакцины против китайского коронавируса. Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.

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