Здоровье

ИзвестияИзвестияСоздание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

21 января Минздрав заявил, что в России начали работу по созданию вакцины против китайского коронавируса. Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
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с чего всё началось

Сделано в России: вакцину от китайского вируса создадут за полгода

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств, сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава.
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Вакцина от китайского коронавируса может быть создана за 3-6 месяцев

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Московский Комсомолецвчера в 18:26

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РБКвчера в 19:56

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Известиявчера в 18:28
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Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

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В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
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Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
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Общество

Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель посольства Британии в Москве.
РИА Новости 03:59
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Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
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Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности страны

В документе Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности.
Петербургский дневник вчера в 14:09
Армия и оружие

В Иране убили командира народного ополчения

В иранской провинции Хузестан был убит командир народного ополчения «Басидж» Абдольхосейн Модждами.
Московский Комсомолец 02:51
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

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Известия вчера в 12:53
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Lenta.ru вчера в 18:49
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 03:13
Общество

Максим Акимов возглавит «Почту России»

Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавит «Почту России», сообщили «Ведомостям» два человека, близких к Акимову.
Ведомости 04:34
Теннис

Екатерина Александрова уверенно вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга Australian Open одержала уверенную победу над Барборой Крейчиковой из Чехии.
LiveResult.Ru вчера в 22:51
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
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Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета вчера в 19:58
Политика

Президентом Греции впервые избрали женщину

Президентом Греции избрана Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда Греции – Государственного совета.
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Эффективность управления снизилась в 53 регионах России

Годом ранее, в 2018 году, средний балл эффективности управления был снижен в 35 субъектах РФ.
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Политика

Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
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Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
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Происшествия

В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева

В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Интерфакс 04:09
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Американские студенты устроили массовую драку на баскетбольном дерби

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The Wall Street Journal (США): усиление России на мировой арене (The Wall Street Journal)

В прошлом году был открыт газопровод в Китай "Сила Сибири", а газопровод "Северный поток — 2", прокладываемый из России в Германию по дну Балтийского моря, Москва использует в качестве рычага для развития связей с крупнейшей экономикой Европы.
ИноСМИ 20 января в 03:28
Происшествия

Трое рабочих в Кемерово пострадали при падении в шахту лифта

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Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
ToDay News Ufa 20 января в 23:18
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

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Помимо Мутко, должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак.
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В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
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Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 02:36
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Цзюй Вэньцзюнь вышла вперед в матче с Горячкиной за шахматную корону

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