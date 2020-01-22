Здоровье
Газета.RuМинздрав: на создание вакцины от китайского коронавируса уйдет полгода
По расчетам ведомства, на создание препарата потребует три месяца. При этом полный цикл, включающий все необходимые исследования, займет не менее полугода. Также в Минздраве отметили, что на разработку вакцины необходимо выделение значительных средств.
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с чего всё началось
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств, сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава.Известиявчера в 16:01
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Минимум пол года: Минздрав оценил сроки создания вакцины против коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 18:26
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