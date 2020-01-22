Здоровье

Газета.RuГазета.RuМинздрав: на создание вакцины от китайского коронавируса уйдет полгода

По расчетам ведомства, на создание препарата потребует три месяца. При этом полный цикл, включающий все необходимые исследования, займет не менее полугода. Также в Минздраве отметили, что на разработку вакцины необходимо выделение значительных средств.
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с чего всё началось

Сделано в России: вакцину от китайского вируса создадут за полгода

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств, сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава.
Известиявчера в 16:01

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В России за полгода создадут вакцину против коронавируса

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URA.Ruвчера в 18:52

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

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Минздрав: на создание вакцины от китайского коронавируса уйдет полгода

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Минимум пол года: Минздрав оценил сроки создания вакцины против коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 18:26

«Известия»: создание вакцины против коронавируса из Китая займет не менее полугода

ТАССвчера в 17:45

Для создания вакцины от коронавируса потребуется полгода — СМИ

REGNUMвчера в 18:46
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Министром экономического развития России назначен Максим Решетников

Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
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Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК вчера в 00:23
Здоровье

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 22:19
Происшествия

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Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру вчера в 14:25
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В России хотят создать флот из 10 дирижаблей для космодрома Восточный.
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Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
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Авто

Дилеры Renault в России столкнулись с дефицитом Duster

Ведомости вчера в 16:22
Теннис

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Накануне во второй круг Australian Open пробилась российская теннисистка Анна Блинкова, писал ранее NEWS.ru.
News.ru вчера в 21:24
Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
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Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года

RT на русском 00:02
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Белоруссия купила нефть в Норвегии

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Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
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Ленобласть вошла в пятерку по росту цен на вторичное жилье в России

В 2019 году средняя стоимость квадратного метра жилья в Ленобласти составила 62 тысячи рублей.
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Экономика

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Биткоин стал самой выгодной инвестицией по итогам 2019 года, подсчитали аналитики компании FinExpertiza в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
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«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
RT на русском вчера в 06:07
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Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
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В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Происшествия

На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Известия вчера в 22:37
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
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Общество

МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
Игры

Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад

Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Армия и оружие

Власти Украины заявили о готовности вернуть Донбасс силой

Ранее сегодня же стало известно, что Киев намерен связаться с партнерами по "нормандскому формату" в связи с невыполнением Минских договоренностей представителями регионов, неподконтрольных украинскому руководству, и обострением ситуации на Донбассе.
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Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
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Шторм «Глория» обрушился на восток Испании

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На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Лэмпард: «Челси» подарил «Арсеналу» два гола

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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
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