Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств, сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава.

с чего всё началось

По расчетам ведомства, на создание препарата потребует три месяца. При этом полный цикл, включающий все необходимые исследования, займет не менее полугода. Также в Минздраве отметили, что на разработку вакцины необходимо выделение значительных средств.

Минздрав: на создание вакцины от китайского коронавируса уйдет полгода

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