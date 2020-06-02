Российские учёные создают необычную вакцину от коронавируса. Специалисты заявляют, что её можно будет вводить в организм в виде йогурта. Об этом сообщили сегодня, 2 июня, федеральные СМИ.

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

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