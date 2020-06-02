Коронавирус
РИА НовостиВ России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
Читать в источнике
Оценить318
Подробнее о событии
Показать все источники
Петербургские ученые создают вакцину от COVID-19, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта
Телеканал Санкт-Петербург06:27
Вакцину от коронавируса, которую можно будет принимать как кисломолочный продукт, создают в Петербурге
Петербургский дневник04:43
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами.
Lenta.ru 10:00
Политика
Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем
Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube
Москва 24 03:50
Здоровье
В Ивановской области умер 91-летний пациент с коронавирусом
91-летний пациент с диагнозом коронавирусная инфекция скончался в Ивановской области.
Аргументы и факты - Иваново 05:56
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В правительстве назвали дату открытия кинотеатров
Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 09:49
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам
Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
Здоровье
Прокуратура Хакасии ответит на вопросы медиков по доплатам
Обращаться могут и другие специалисты, которые продолжают работать в больницах в пандемию. «Прямую линию» запланировали на 3 июня.
Юг Сибири 05:12
Происшествия
Пассажир из Калининграда напал на полицейского в Москве
Пассажиру рейса Калининград – Москва предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия к представителю власти*.
Русский Запад 09:15
Общество
Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам
Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Футбол
Сёмин может возглавить тульский «Арсенал»
Источник сообщает, что экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может возглавить тульский "Арсенал".
Soccer.ru 06:07
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Политика
Глава офиса Зеленского озвучил в Берлине «базовое условие» по Донбассу
Киев, 2 июня 2020, 14:23 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что полное прекращение обстрелов в Донбассе является «базовым условием» для дальнейшего разведения сил и разминирования.
REGNUM 07:23
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Армия и оружие
Китай: Бомбардировщики США постоянно летают у границ России
Военное дело 08:24
Происшествия
На месте разлива топлива в Норильске собрано 100 т нефтепродуктов
Более 100 т нефтепродуктов собрали на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, который произошел 29 мая.
Известия 31 мая в 06:25
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News 07:45
Происшествия
Тела двоих мужчин нашли в колодце в подмосковном Подольске
Телеканал 360° 07:41
Футбол
Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет
Сестра главного тренера неаполитанского клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо Франческа скончалась в возрасте 37 лет.
RT на русском 07:52
Футбол
РПЛ представила календарь оставшихся игр чемпионата
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата, по которому будут проходить встречи оставшейся части сезона после вызванной пандемией коронавируса паузы.
РБК 09:37
Здоровье
Андрей Колесников рассказал, как его лечили от коронавируса
Журналист Андрей Колесников рассказал в фейсбуке, как попал в больницу с подозрением на коронавирус, прошел курс лечения, а потом врачи объявили, что никакого COVID-19 у него не было.
Anews 07:44
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Происшествия
СКР и Росгвардия проверят гибель екатеринбуржца при задержании
В СКР и Росгвардии проверяют обстоятельства задержания жителя Екатеринбурга, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.
Интерфакс 08:59
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42