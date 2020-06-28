К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%).

с чего всё началось

Аналитики ожидают снижение ставки по ипотеке к концу 2020 года до 7% и ниже, если в стране не случится вторая волна коронавируса и не помешают новые "черные лебеди". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

В России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 7,7K

Космос Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.

Политика Львовский журналист признался в ненависти к Украине Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину. 151

Общество Политика США сделала китайский юань привлекательнее доллара Пандемия коронавируса отправляет мировую экономику в неизведанные воды, сообщил ФБА "Экономика сегодня" доктор экономических наук Владимир Васильев. 49

Общество За сутки в России выявили 6800 случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России выявили 6800 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 176 человек скончались, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19.

Здоровье В ДНР выявили два новых случая заражения коронавирусом Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на два, до 1119, сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава ДНР.

Космос Эксперт: Кремль готовится к параду планет Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.

Общество За сутки в России выявлен 6791 заболевший коронавирусом в 83 регионах За последние сутки в России выявлен 6 791 заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 198 (32,4%).

Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times. 562

Общество В Краснодарском крае выявили 59 новых случаев коронавируса По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 28 июня суточный прирост новых инфицированных в Краснодарском крае составил 59 человек.