В России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже

Аналитики ожидают снижение ставки по ипотеке к концу 2020 года до 7% и ниже, если в стране не случится вторая волна коронавируса и не помешают новые "черные лебеди". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.