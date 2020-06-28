К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%).

с чего всё началось

Аналитики ожидают снижение ставки по ипотеке к концу 2020 года до 7% и ниже, если в стране не случится вторая волна коронавируса и не помешают новые "черные лебеди". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

В России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже

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