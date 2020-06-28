Экономика
Газета.RuВ России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже
Аналитики ожидают снижение ставки по ипотеке к концу 2020 года до 7% и ниже, если в стране не случится вторая волна коронавируса и не помешают новые "черные лебеди". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.
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с чего всё началось
К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%).РБК02:00
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Происшествия
На Ямале умерли два медика, заразившиеся коронавирусом
Два медицинских работника, у которых был диагностирован коронавирус, скончались в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил в воскресенье директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков.
РИА Новости 04:35
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com вчера в 04:08
Общество
В России за сутки выявлен 6791 новый случай коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 6791. Из них 32,4% не имели клинических проявлений болезни.
BFM.ru 03:56
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
На Кубани подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июня 2020, 11:13 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° 26 июня в 16:18
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
Происшествия
Бульдозер «Норникеля» наехал на автомобиль полиции
Бульдозер, принадлежащий компании Норильский никель, совершил наезд на автомобиль полиции, на котором приехала прокуратура для разбирательства по загрязнению реки Хараелах и озера Пясино, 28 июня сообщает «Новая газета».
ИА Красная Весна 03:49
Армия и оружие
На Западе отмечают полную оцифрованность ЗРК С-350 «Витязь»
Военное обозрение 01:59
Политика
Путин надеется, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что страна выйдет из ситуации, связанной с коронавирусом, "достойно и с минимальными потерями".
Вести.Ru 04:20
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
РБК вчера в 21:25
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com вчера в 01:46
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Общество
В Москве за сутки выявили 717 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве — 717, Подмосковье — 325, Ханты-Мансийском автономном округе — 285, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:50
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Известия вчера в 21:08
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском вчера в 01:16
Происшествия
На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека
После перестрелки на границе Ингушетии с Северной Осетией ранения получили не три, а четыре человека, сообщает МВД по Ингушетии.
РИА Новости 03:06
Общество
Число умерших от коронавируса в Тульской области достигло 100 человек
По оперативным данным на 10:45 воскресенья, 28 июня, в Тульской области зарегистрировано ещё 76 официально подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
ГТРК Тула 04:00
Общество
Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции составила 75%
Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции России, в котором принимают участие жители Москвы и Нижегородской области, достигла 75%.
Комсомольская правда вчера в 16:27
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году
По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 26 июня в 12:44
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
В Крыму выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки
Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 03:05
Интернет
Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память
Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.
Игромания.ру вчера в 03:28
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов считает, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса.
РИА Новости 26 июня в 12:10