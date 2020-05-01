Коронавирус
REGNUMВ России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
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Математическая модель позволила определить пики эпидемии по федеральным округам, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Расчеты ведутся по логарифмической кривой, построенной на статистических данных по заболеваемости.РИА Новости00:31
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