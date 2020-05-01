Коронавирус
Газета КемероваРассчитаны пики эпидемии коронавируса для федеральных округов
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассчитал пики эпидемии COVID-19 в каждом федеральном округе. Математическая модель учёного основана на статистических данных по заболеваемости.
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Математическая модель позволила определить пики эпидемии по федеральным округам, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Расчеты ведутся по логарифмической кривой, построенной на статистических данных по заболеваемости.РИА Новости00:31
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