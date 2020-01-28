Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
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Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК28 января в 07:24
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