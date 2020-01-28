Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

с чего всё началось

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Политика США расширили санкции против России В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.

Энергетика На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.

Политика Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку Владимир Путин подписал указан об отрешении Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия.

Общество Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.

Общество Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.

Политика В Киеве прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ Нынешнее голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в организации, считает глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Музыка Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.

Кино Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9» Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"

Хоккей Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.

Общество Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающую технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.

Экономика На «дальневосточную ипотеку» поступило почти восемь тысяч заявок Почти 8 тысяч заявок поступило на Дальнем Востоке с момента старта программы "дальневосточной ипотеки", сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.