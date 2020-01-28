Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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Уханьский коронавирус может подстегнуть интерес к мясу из пробирки

News.ru11:54

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ruвчера в 01:47

В Молочном союзе прокомментировали сообщения о возможном росте цен на молоко

RT на русскомвчера в 08:42

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБКвчера в 07:24

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолецвчера в 12:56

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15
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Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
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Тридцатого января жителей региона ждет умеренный, местами сильный снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метель.
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