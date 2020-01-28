Экономика
Газета.RuВ России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
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с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известиявчера в 16:01
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Армия и оружие
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Происшествия
Бросивший детей в аэропорту Шереметьево мужчина сдался следователям
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Шоу-бизнес
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о своей госпитализации в беседе с РИА "Новости".
Экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
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Политика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Патриарх Кирилл прокомментировал практику суррогатного материнства
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Интернет
Avast уличили в торговле данными пользователей
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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
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Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
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ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
Происшествия
Задержан глава Канавинского района Михаил Шаров
Как сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, глава администрации Канавинского района Михаил Шаров задержан сотрудниками управления экономической безопасности ГУ МВД по Нижегородской области.
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Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»
Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».