Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолец28 января в 12:56

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК28 января в 07:24

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru28 января в 01:47

Уханьский коронавирус может подстегнуть интерес к мясу из пробирки

News.ruвчера в 11:54

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15
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Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

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На борту задержанного в Италии круизного лайнера оказались 67 россиян

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Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
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Путин определил зарплату Медведева в Совбезе

Указ вступил в силу с 16 января. 15 января Медведев объявил об отставке правительства.
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В Махачкале загорелось здание министерства промышленности

Сразу два крупных пожара произошли сегодня в Махачкале, сообщили "РГ" в региональном МЧС.
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«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка лиги

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РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

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