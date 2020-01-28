Экономика
REGNUMМолоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ. Об этом 28 января сообщает газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить1105
с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Футбол
«Арсенал» ищет вратаря на замену травмированному Шамову. Есть кандидат
Два вратаря мало, будем искать того, кто был бы конкурентоспособен. У меня во всех командах было три вратаря, это резонно.
Кино
Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Происшествия
Экс-майор МВД Дымовский обвинен в призывах к экстремизму
14 октября прошлого года Алексей Дымовский выложил в интернет несколько видеообращений, в которых рассказал, что он нашел в лесу под Новороссийском тротил и якобы собирался убить президента России, но затем передумал и решил сдать взрывчатку в полицию.
Политика
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой
Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Общество
Российские туроператоры приостановили приём групп из Китая
Приём новых организованных туристических групп из Китая приостановлен в России с 28 января в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
Происшествия
Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
В Роскачестве пояснили, как защитить персональные данные от мошенников
В Роскачестве пояснили, что зачастую именно мошенники выставляют различные рекламы относительно получения финансовых пособий или компенсаций, где просят вводить персональные данные, после чего используют их для кражи денег.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек
Зарегистрировано 4 515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6 973 человек подозревают вирус.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Экономика
Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике
Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
Происшествия
В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от гриппа
В одной из больниц Челябинска скончалась юная 13-летняя пациентка.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Общество
Глава экспедиции ВМФ заявил, что в Антарктиде будут совершены открытия
Капитан первого ранга Олег Осипов, который возглавит экспедицию ВМФ в Антарктиду, заявил, что уверен в совершении новых научных открытий.
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
Армия и оружие
СК обвинил командира ВСУ в обстреле кладбища в Донбассе
«Следствием собраны доказательства, позволившие заочно предъявить обвинение командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковнику Дмитрию Кащенко в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Происшествия
В Тольятти произошёл пожар в ангаре
В Тольятти произошло возгорание в ангаре с резинотехническими изделиями.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Плохие парни навсегда" (Bad Boys for Life) стал лидером российского проката, собрав 318,2 млн рублей за минувшие четыре дня.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.