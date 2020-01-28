Экономика

REGNUMREGNUMМолоко и мясо могут подорожать в России на 12%

Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ. Об этом 28 января сообщает газета «Известия».
Читать в источнике
Комментировать1233
с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru01:47

Россиян предупредили о возможном резком подорожании мяса и молока

Московский Комсомолецвчера в 22:58

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известиявчера в 18:45

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новостивчера в 20:26

Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в 2020 году

РБКвчера в 19:06

В России прогнозируют подорожание молока и мяса

РЕН ТВвчера в 21:53

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАССвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Российская газета 01:15
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета вчера в 05:13
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:21
Футбол

«Арсенал» ищет вратаря на замену травмированному Шамову. Есть кандидат

Два вратаря мало, будем искать того, кто был бы конкурентоспособен. У меня во всех командах было три вратаря, это резонно.
Чемпионат 00:00
Кино

Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
КиноПоиск 01:08
Происшествия

Экс-майор МВД Дымовский обвинен в призывах к экстремизму

14 октября прошлого года Алексей Дымовский выложил в интернет несколько видеообращений, в которых рассказал, что он нашел в лесу под Новороссийском тротил и якобы собирался убить президента России, но затем передумал и решил сдать взрывчатку в полицию.
Коммерсантъ 01:22
Политика

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Вести.Ru вчера в 22:45
Общество

Российские туроператоры приостановили приём групп из Китая

Приём новых организованных туристических групп из Китая приостановлен в России с 28 января в связи с распространением нового коронавируса.
REGNUM 01:31
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 06:51
Происшествия

Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 22:37
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Общество

В Роскачестве пояснили, как защитить персональные данные от мошенников

В Роскачестве пояснили, что зачастую именно мошенники выставляют различные рекламы относительно получения финансовых пособий или компенсаций, где просят вводить персональные данные, после чего используют их для кражи денег.
Газета.Ru 01:22
Общество

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек

Зарегистрировано 4 515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6 973 человек подозревают вирус.
YA62.ru 00:36
Политика

Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

RT на русском 26 января в 13:07
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости вчера в 12:35
Экономика

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК 01:00
Происшествия

В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от гриппа

В одной из больниц Челябинска скончалась юная 13-летняя пациентка.
Дни24 вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Общество

Глава экспедиции ВМФ заявил, что в Антарктиде будут совершены открытия

Капитан первого ранга Олег Осипов, который возглавит экспедицию ВМФ в Антарктиду, заявил, что уверен в совершении новых научных открытий.
Московский Комсомолец 01:44
Экономика

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
РБК вчера в 17:02
Армия и оружие

СК обвинил командира ВСУ в обстреле кладбища в Донбассе

«Следствием собраны доказательства, позволившие заочно предъявить обвинение командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковнику Дмитрию Кащенко в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Взгляд.ру вчера в 04:53
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье

Российская газета вчера в 20:18
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

В Тольятти произошёл пожар в ангаре

В Тольятти произошло возгорание в ангаре с резинотехническими изделиями.
RT на русском 00:04
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Плохие парни навсегда" (Bad Boys for Life) стал лидером российского проката, собрав 318,2 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 26 января в 16:21
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Происшествия

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Газета.Ru вчера в 22:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное