Экономика
Общественная служба новостейВ России молоко и мясо могут подорожать на 12%
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с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известия27 января в 16:01
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Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Происшествия
В Домодедово пассажирка угрожает взорвать самолет
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Футбол
«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира
Алжирский футболист Зеффан Мехди стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Космос
На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут ребенка
Энрике Иглесиас и Анна Курникова готовятся снова стать родителями.
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение подмосковным "Химкам" в матче 22-го тура Евролиги.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Авто
Составлен рейтинг самых ликвидных в РФ автомобилей
Экономика
Доллар не переживет победу Берни Сандерса, и цена золота взлетит
Победа Берни Сандерса станет экономической катастрофой для США и доллара, но не для золота, уверен Питер Шифф, известный точными предсказаниями кризиса 2008 года.
Кино
В российский прокат выходит фильм «1917»
Один из главных претендентов на «Оскар» - фильм британского режиссера Сэма Мендеса «1917» - вышел в российский прокат.
Общество
В России разрешили охоту с луком и арбалетом
Федеральный закон, разрешающий россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступил в силу с четверга, 30 января.
Происшествия
Лайнер Utair совершил экстренную посадку во Внуково
В московском аэропорту Внуково благополучно приземлился самолет перевозчика Utair, который следовал из Москвы в Ростов.
Кино
Вышел трейлер девятого «Форсажа»
В Сети появился тизер-трейлер девятой части безумной франшизы "Форсаж" (The Fast & the Furious).
Политика
Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года
Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
Кино
Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.