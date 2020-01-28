Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
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Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известиявчера в 16:01

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Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru01:47

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РЕН ТВвчера в 21:53

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известиявчера в 18:45

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РБКвчера в 19:06

В России предупредили о возможном росте цен на молоко и мясо

RT на русскомвчера в 18:27

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новостивчера в 20:26

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАССвчера в 17:15
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