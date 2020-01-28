Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известиявчера в 16:01

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Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолец12:56

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известиявчера в 18:45

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru01:47

В России прогнозируют подорожание молока и мяса

РЕН ТВвчера в 21:53

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новостивчера в 20:26

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК07:24

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАССвчера в 17:15
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
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В МИД Германии заявили о вопросах к плану Трампа по Ближнему Востоку

Министр отметил, что Германия планирует изучить обнародованный Трампом план, и в Берлине исходят из того, что «все партнеры сделают то же самое», — передает «РИА Новости».
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Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

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Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
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