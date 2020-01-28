Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

В России может подорожать на 12% мясная и молочная продукция в этом году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве РФ.
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Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
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