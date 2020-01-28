Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось
Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала «Известиям» замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.Известия27 января в 16:01
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