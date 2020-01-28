Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала «Известиям» замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.
Известия27 января в 16:01

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Уханьский коронавирус может подстегнуть интерес к мясу из пробирки

News.ruвчера в 11:54

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолец28 января в 12:56

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК28 января в 07:24

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru28 января в 01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15
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Политика

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