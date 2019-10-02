По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.

с чего всё началось

Продукты питания в России по итогам нынешнего года станут дороже на 3—3,5%, причем сильнее всего поднимутся цены на яйца, сахар и мясо птицы, прогнозируют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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В России спрогнозировали рост цен на продукты

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