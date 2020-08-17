Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь

Москва, 18 августа 2020, 01:11 — REGNUM Тарифы на сотовую связь в России могут вырасти в связи с ограничениями, действовавшими в период объявленной из-за коронавируса эпидемии.В источнике
С чего всё началось
Известия

Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание

Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. Цены на связь в заграничных поездках могут в дальнейшем вырасти на 15%, считает Леонид Делицын.
Известия17:01
Подробнее о событии
REGNUM

В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь

REGNUM18:11
Телеканал 360°

Тарифы на сотовую связь в России вырастут в цене

Телеканал 360°21:42
News.ru

Аналитики сообщили, что из-за закрытых границ сотовая связь подорожает

News.ru19:53
Российская газета

Аналитики спрогнозировали подорожание сотовой связи в России

Российская газета02:25
URA.Ru

С осени в России подорожает сотовая связь

URA.Ru17:46
РЕН ТВ

Сотовые операторы компенсируют потери от роуминга ростом цен

РЕН ТВ17:18
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Известия17:28

Фармацевтический вестник: на момент регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса проверили на 20 людях

Газета "Фармацевтический вестник" выяснила, что на момент регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса проверили всего на 20 людях.
Эхо Москвы15:25
4

«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Факты08:12
1

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,9K

Германия не собирается прогибаться под США из-за «Северного потока-2»

В текущей ситуации едва ли найдется что-то более утомительное для немецких политиков, чем необходимость постоянно отбрыкиваться от посягательств США на строительство «Северного потока – 2». Вашингтон каждую неделю грозится новыми санкциями, словно не видя, что немцам это словно о стенку горох.
Госновости11:56
1

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новости07:04
19