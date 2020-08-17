В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь
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Москва, 18 августа 2020, 01:11 — REGNUM Тарифы на сотовую связь в России могут вырасти в связи с ограничениями, действовавшими в период объявленной из-за коронавируса эпидемии.В источнике
С чего всё началось
Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание
Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. Цены на связь в заграничных поездках могут в дальнейшем вырасти на 15%, считает Леонид Делицын.
Известия17:01
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