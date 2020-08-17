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REGNUM
REGNUM

В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь

Москва, 18 августа 2020, 01:11 — REGNUM Тарифы на сотовую связь в России могут вырасти в связи с ограничениями, действовавшими в период объявленной из-за коронавируса эпидемии.В источнике
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Известия

Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание

Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. Цены на связь в заграничных поездках могут в дальнейшем вырасти на 15%, считает Леонид Делицын.
Известия17:01
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Российская газета

Аналитики спрогнозировали подорожание сотовой связи в России

Российская газета02:25
Телеканал 360°

Тарифы на сотовую связь в России вырастут в цене

Телеканал 360°21:42
РЕН ТВ

Сотовые операторы компенсируют потери от роуминга ростом цен

РЕН ТВ17:18
REGNUM

В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь

REGNUM18:11
URA.Ru

С осени в России подорожает сотовая связь

URA.Ru17:46
News.ru

Аналитики сообщили, что из-за закрытых границ сотовая связь подорожает

News.ru19:53
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Известия17:28

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
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Мосгорсуд отменил арест облигаций Абызова на 5,5 млрд рублей

Ранее сообщалось об аресте облигаций на 5,5 млрд руб. "Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", — сообщили "РИА Новости" в Мосгорсуде.
Коммерсантъ07:00
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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ВОЗ встревожил рост бессимптомных заражений COVID среди молодежи

Представители ВОЗ заявили, что в августе доля молодых людей среди инфицированных во всем мире выросла, что подвергло уязвимые слои населения во всем мире (включая пожилых и больных людей в густонаселенных районах со слабым медицинским обслуживанием) риску заразиться COVID-19.
Московский Комсомолец02:40
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